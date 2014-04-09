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Хороший отдых детям обеспечен. Администрация Нижнего Тагила разместила тендеры на ремонт лагерей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Хороший отдых детям обеспечен. Администрация Нижнего Тагила разместила тендеры на ремонт лагерей

9 апреля 2014, 10:27Общество
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