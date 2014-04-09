Хороший отдых детям обеспечен. Администрация Нижнего Тагила разместила тендеры на ремонт лагерей

Детский лагерь – это вид отдыха, который, несомненно, пользуется популярностью у детей и их родителей. Ежегодно на отдых в детские комплексы отправляются ребята едва ли не со всего города. И это не удивительно – возможность проявить свою самостоятельность, провести время со сверстниками в компании веселых вожатых вряд ли оставит кого-нибудь равнодушным.

Нижний Тагил издавна имел 18 таких учреждений, позволяющим отдыхать 18 тысячам детей, а это составляло 38% от потребности. Прошлым летом оздоровительные заезды были организованы для более 6 тысяч ребят, а это в пять раз меньше необходимого. Вся проблема в том, что некоторые корпусы в лагерях не задействованы вовсе. А строительство интересных объектов, например, бассейна, вовсе затягивается из-за отсутствия средств.

Особое внимание городских властей было уделено четырем детским учреждениям. В лагере «Звонкие голоса» прошлым летом отдыхало 90 школьников, в то время как его наполняемость – 230 человек (шесть корпусов требуют капитального ремонта). В лагере «Северянка» вместо 130 ребят могло бы отдыхать 240. В «Лесном ручейке» не задействованы корпусы на 80-90 человек. Кроме того, имеются проблемы и в «Уральском огоньке».

На сайте Госзакупок не так давно были размещены тендеры на ремонт вышеназванных детских учреждений. Контракты многомиллионные: на «Северянку» - 5 348 902 рублей, на «Лесной ручеек» - 5 466 628 рублей, в «Звонких голосах» целых два тендера – на 1 141 049 рублей и 1 829 420 рублей, а для «Уральского огонька» предусмотрено 930 034 рублей. Срок окончательного приема заявок – конец/середина апреля.

Ремонтируя общественные помещения, можно не только улучшить его состояние и дизайн, но и внедрить технологии «умного дома», для экономии электроэнергии. Благодаря автоматизации процессов, умный дом контролирует климат в помещении.