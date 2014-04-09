Jeep подготовил шесть внедорожников для пасхального сафари

Первая спецверсия «Рэнглера» – Level Red – получила 35-дюймовые шины для бездорожья BF Goodrich, 17-дюймовые легкосплавные диски, увеличенный на пять сантиметров дорожный просвет, крепление для запасного колеса и сидения, отделанные кожей Katzkin.

Вариант MOJO отличается оранжево-черным цветом кузова, 37-дюймовыми шинами и светодиодными фарами головного света. Клиренс также увеличили на пять сантиметров.

Наиболее подготовленной для бездорожья получилась модификация Maximum Performance. Внедорожник получил защитные пластины днища и 37-дюймовые шины. Дорожный просвет повысили на десять сантиметров.

Все спецверсии Wrangler оснащены 3,6-литровой бензиновой «шестеркой» с системой «холодного впуска» и выпускной системой с низким сопротивлением. Они также оборудованы передним и задним мостом Dana 44 (версия Maximum Performance – Dana 60) и раздаточной коробкой Rock-Trac, лебедкой в переднем бампере и буксировочными проушинами.

Специальная версия внедорожника Cherokee – Adventurer – получила 17-дюймовые алюминиевые диски, вседорожные шины BF Goodrich, боковые пороги и красные сцепные устройства спереди и сзади, защитные пластины днища, черные кожаные сидения и непромокаемые коврики.

Версию Dakar производитель называет «самым экстремальным Cherokee, который когда-либо был выпущен». Прототип получил серебристый окрас кузова с красными линиями, модернизированные бампера, расширенные колесные арки, 17-дюймовые колесные диски и 33-дюймовые покрышки. В салоне установлены сидения, отделанные кожей Katzkin с красной прострочкой.