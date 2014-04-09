Jeep подготовил шесть внедорожников для пасхального сафари
Компания Jeep представила три специальных версии внедорожника Wrangler, две Cherokee и одну Grand Cherokee. Автомобили построили для участия в ежегодном пасхальном сафари, которое проводится в городе Моаб, штат Юта. Мероприятие станет 48-м по счету.
Первая спецверсия «Рэнглера» – Level Red – получила 35-дюймовые шины для бездорожья BF Goodrich, 17-дюймовые легкосплавные диски, увеличенный на пять сантиметров дорожный просвет, крепление для запасного колеса и сидения, отделанные кожей Katzkin.
Вариант MOJO отличается оранжево-черным цветом кузова, 37-дюймовыми шинами и светодиодными фарами головного света. Клиренс также увеличили на пять сантиметров.
Наиболее подготовленной для бездорожья получилась модификация Maximum Performance. Внедорожник получил защитные пластины днища и 37-дюймовые шины. Дорожный просвет повысили на десять сантиметров.
Все спецверсии Wrangler оснащены 3,6-литровой бензиновой «шестеркой» с системой «холодного впуска» и выпускной системой с низким сопротивлением. Они также оборудованы передним и задним мостом Dana 44 (версия Maximum Performance – Dana 60) и раздаточной коробкой Rock-Trac, лебедкой в переднем бампере и буксировочными проушинами.
Специальная версия внедорожника Cherokee – Adventurer – получила 17-дюймовые алюминиевые диски, вседорожные шины BF Goodrich, боковые пороги и красные сцепные устройства спереди и сзади, защитные пластины днища, черные кожаные сидения и непромокаемые коврики.
Версию Dakar производитель называет «самым экстремальным Cherokee, который когда-либо был выпущен». Прототип получил серебристый окрас кузова с красными линиями, модернизированные бампера, расширенные колесные арки, 17-дюймовые колесные диски и 33-дюймовые покрышки. В салоне установлены сидения, отделанные кожей Katzkin с красной прострочкой.
Модификация Grand Cherokee Trail Warrior отличается 20-дюймовыми колесными дисками, пневматической подвеской Quadra-Lift, подсвечиваемыми боковыми порогами и накладками на педали компании Mopar. Информация о силовых установках спецверсий Cherokee и Grand Cherokee не разглашается.