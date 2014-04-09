Общественники приглашают тагильчан поддержать памятник «Юрьев Камень»

Напомним, некоторое время назад лицензия компании, которая планирует возвести на месте щебеночный завод, была временно приостановлена, уже во второй раз. Однако это вовсе не значит, что работы по защите уникального природного памятника можно приостановить.

Намеченное строительство карьера и щебёночного завода разрушит естественную экологическую систему защиты. Разработка Юрьевского месторождения и как следствие уничтожение леса, загрязнение Черноисточинского пруда и окружающей среды – представляет непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей. Ручьи и речка впадающие в Черноисточинский пруд, протекают через территорию, где должны будут вестись буровзрывные работы с использованием многих сотен тонн взрывчатых веществ в год. Без источника питьевой воды останутся не только жители посёлка Черноисточинск, но и жители города Нижнего Тагила объясняют организаторы.

Благотворительный концерт состоится 12 апреля в 14:00 во Дворце культуры школьника. Всех неравнодушных тагильчан приглашают на мероприятие. Вход свободный.

При этом строители щебеночного завода, которые раз за разом пытаются всё-таки начать свои работы, забывают о главном - запасы питьевой воды в мире весьма невелики, а они хотят уничтожить один из крупнейших в Свердловской области. И если колодцы в Наро-Фоминске смогут снабдить населенный пункт водой, то Тагил и Черноисточинск таким методом обеспечить не получится - в наших городах нет подземных водяных пластов.