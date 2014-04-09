Собрать малышей за пару минут? В детском саду Нижнего Тагила прошла учебная тревога (ФОТО)
Многим покажется, что учебная тревога, которая так часто проводилась в школах Нижнего Тагила, не является чем-то экстраординарным и заслуживающим особого внимания. Однако в детских садах дело обстоит немного иначе: ребята маленькие, впечатлительные, есть большая вероятность паники. Поэтому этот вопрос важно контролировать и быть уверенным в безопасности ребят и персонала.
В детских садах Нижнего Тагила регулярно проходят объектовые тренировки, посвященные эвакуации детей и персонала из здания. В этот раз нам удалось узнать, как именно прошла «тревога» в детском саду №176 «Маячок» по адресу Красноармейская, 78а. Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила сообщает, что там состоялась объектовая тренировка под названием «Действия руководящего состава, персонала, воспитанников при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство».
Возглавила тренировку заведующая детским садом. В ходе мероприятия за короткий период была организована полная эвакуация детей и работников дошкольного учреждения в безопасное место. Тренировка прошла успешно. Нештатные формирования сработали слаженно и организованно. Также на тренировке присутствовали заведующие других садиков из объединения «Маячок». Данные мероприятия проходят каждый год, а сотрудники дошкольных учреждений всегда стараются выполнить ход тренировки организованно и в назначенное время.
Фотографии с сайта Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила
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