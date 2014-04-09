Собрать малышей за пару минут? В детском саду Нижнего Тагила прошла учебная тревога (ФОТО)

В детских садах Нижнего Тагила регулярно проходят объектовые тренировки, посвященные эвакуации детей и персонала из здания. В этот раз нам удалось узнать, как именно прошла «тревога» в детском саду №176 «Маячок» по адресу Красноармейская, 78а. Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила сообщает, что там состоялась объектовая тренировка под названием «Действия руководящего состава, персонала, воспитанников при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство».