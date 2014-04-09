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Собрать малышей за пару минут? В детском саду Нижнего Тагила прошла учебная тревога (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Собрать малышей за пару минут? В детском саду Нижнего Тагила прошла учебная тревога (ФОТО)

9 апреля 2014, 16:15Общество
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