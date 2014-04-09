Тагильчане, «мобильное рабство» окончательно отменили... Но породили целый ряд проблем

Действительно, многие тагильчане не хотят расставаться с полюбившимся номером телефона лишь потому, что боятся потерять важные контакты. Да и новые цифры придется вновь заучивать и привыкать.

А когда эта идея пришла в голову законодателям, технический вопрос не был продуман. Даже с официального принятия документа (конец 2013 года) операторы не были готовы к этому вопросу чисто технически.

Сейчас на переход от одного оператора к другому отводится 8 дней для физических лиц и 29 – для юридических. Обращаться нужно в офис того оператора, к которому вы планируете перейти. При себе необходимо иметь паспорт и 100 рублей, для оплаты перехода.

Осознавая все возможности такой «свободы», мало кто задумывается о тех трудностях, которые могут возникнуть. Большая сложность возникнет у тех, кто не пользуется безлимитным тарифом. Представьте, вы собираетесь звонить человеку, но не знаете, какой у него теперь оператор. Какая тарификация будет применяться в данном случае? Кажется, «мобильное рабство» не так уж и плохо – по крайне мере, есть ясность в расчете за звонки. Если вдуматься, в некотором смысле разработчики двух- или даже трехсимочных телефонов, некогда попытались спасти покупателей от «рабства».

Как известно, с 1 декабря 2013 года общее количество людей, перешедших к другому оператору, едва составило 45 тысяч. Может быть, не зря операторы возражали и так долго сопротивлялись изменению законодательства? В любом случае, только время покажет, насколько отмена «мобильного рабства» была оправдана и необходима.