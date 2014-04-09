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Тагильчане, «мобильное рабство» окончательно отменили... Но породили целый ряд проблем
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане, «мобильное рабство» окончательно отменили... Но породили целый ряд проблем

9 апреля 2014, 10:30Общество
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