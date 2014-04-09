В Нижнем Тагиле появится новая поликлиника: специально для работников «Уралвагонзавода» (ФОТО)

Поликлиника предназначена для амбулаторно-поликлинического и консультативно-диагностического обслуживания 850 человек в смену и проведения периодических и предварительных профосмотров, из расчёта 150 медосмотров ежедневно (в соответствии с нормативами, утверждёнными действующим законодательством РФ).

Как рассказал будущий главный врач поликлиники, а сейчас начальник медсанчасти Уралвагонзавода Денис Климов, в новом медучреждении будет представлен полный цикл лечения: диагностика, лечение, реабилитация, контроль лечения. Поэтому уже запланирована электронная система учёта, «электронная амбулаторная карта». Также предусмотрено использование самых современных методов диагностики и лечения. Уже приобретаются томограф, маммограф с функцией биопсии, несколько рентгеновских аппаратов, лабораторный комплекс и многое другое. Основной поставщик оборудования – компания «Siemens». Кроме того, решается самый сложный - кадровый - вопрос.

Рассматриваются различные программы привлечения персонала. Возможно, и с предоставлением служебного жилья сказал Климов.

Фотографии предоставлены пресс-службой УВЗ

Проектировали учреждение здравоохранения специалисты санкт-петербургской фирмы «Росстройпроект», на счету у которых не один медицинский проект. Подрядчиком строительства выступает турецкая компания Ever Industries, которая также участвовала в нескольких российских проектах, в том числе по возведению гостиницы в Тюмени, электроподстанции в Сургуте и других. По плану постройка здания должна завершиться в 2014 году. Сейчас работы ведутся в две смены. Как рассказал генеральный директор филиала Ever Industries Угур Вурал, предпринимаются все меры, чтобы сдать объект вовремя.

В данный момент идут самые сложные – бетонные работы, связанные с заливкой каркаса. И наша задача – не только все сделать в срок, но и, что очень важно, качественно подчеркнул Угур Вурал.

Фотографии предоставлены пресс-службой УВЗ

Поликлиника расположится в центре Дзержинского района и прекрасно дополнит существующий архитектурный ансамбль из близлежащих зданий и объектов, в числе которых Дворец ледового спорта Уралвагонзавода, современный торговый центр, Курган памяти и жилые микрорайоны. Территорию медучреждения планируется озеленить и благоустроить. Так, для удобства пациентов и медперсонала предусмотрены автомобильные парковки. В непосредственной близости от центрального входа расположатся машино-места для автотранспорта людей с ограниченными возможностями.

Считается, что с работой администратора салона красоты справится любой человек - ведь для этого не нужно медицинское образование или навыки стилиста. На самом деле, должность руководителя подразумевает куда большую отдачу и уровень знаний, чем любая другая - ведь администратор отвечает за работу всего коллектива. Только владея полной информацией и работая по двадцать пять часов в сутки можно добиться успехов в бизнесе.