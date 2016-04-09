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6 апреля, в Международный день спорта, дошкольники встретились с известными спортсменами Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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6 апреля, в Международный день спорта, дошкольники встретились с известными спортсменами Нижнего Тагила (ФОТО)

9 апреля 2016, 11:10ОбществоМарина
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