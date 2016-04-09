6 апреля, в Международный день спорта, дошкольники встретились с известными спортсменами Нижнего Тагила (ФОТО)

Спортсмены устроили показ фильмов о своих видах спорта, принесли свои награды, провели с ребятами интересную беседу. Михаил Кузнецов в разговоре с детьми заметил, что для достижения успеха необходимы трудолюбие и вера в то, что ты делаешь. Эти качества помогают добиваться признания, одерживать победу. А Ирина Потеева, в ответ на просьбу одного из мальчиков, показала малышам основные приемы в боксе.

Ребята не только пообщались с чемпионами, но и подержали в руках олимпийские медали. В подарок детям вручили календари с фотографиями выдающихся спортсменов. Кроме того, Михаил и Ирина призвали юных воспитанников записываться в спортивные кружки и секции.

Мероприятие было организовано управлением по развитию физической культуры. Общественное движение «Мы рядом» было образовано полтора года назад. Его целью является пропаганда культуры и спорта среди детей и молодежи и, кроме этого, поддержка ветеранов спорта в нашем городе.

Также стоит отметить, что Михаил Кузнецов является номинантом премии «