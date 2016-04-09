В Нижнем Тагиле Олег Сафонов, глава Ростуризма, прокатился на танке Т-90С (ФОТО)

Почувствовать себя танкистом Олег Сафонов смог на презентации военно-патриотического маршрута «Воентур» на туристической выставке «Лето-2016». Выставка проходила в Екатеринбурге 7-8 апреля.

Тест-драйв проходил на тагильском полигоне. После испытания боевой машины главе Ростуризма вручили сертификат о получении навыков танкиста и стрелка.

На полигоне в Нижнем Тагиле присутствовало около 50 человек. В их числе были руководители Федерального агентства по туризму, представители дипломатической миссии, российские и зарубежные журналисты.

Посвященный танкам тур включал в себя посещение цеха на УВЗ, где раньше производили танки. В настоящее время в нем располагается цех вагонов. После цеха было запланировано посещение музея бронетанковой техники, а затем поездка на полигон и тест-драйв.

Стоит отметить, что впервые мир увидел танк Т-90С на выставке вооружений в Нижнем Тагиле, в 2011 году.

Также напомним, что на прошедшей неделе