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В Нижнем Тагиле Олег Сафонов, глава Ростуризма, прокатился на танке Т-90С (ФОТО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле Олег Сафонов, глава Ростуризма, прокатился на танке Т-90С (ФОТО)

9 апреля 2016, 12:50ОбществоМарина
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