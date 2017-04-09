Около 3 000 тагильчан приняли участие в антитеррористическом митинге в знак солидарности с петербуржцами (ФОТО)

Террористы пытаются нас запугать, посеять недоверие между нами, но терроризм не пройдет, и тагильчане собрались здесь, чтобы об этом заявить. Я пообщался во время митинга и с ветеранами, и с молодежью. Восприятие его у всех разное в силу возраста, разное и понимание, но есть общая тагильская солидарность. Она помогает нам осознавать, что только все вместе мы сможем справиться с любой проблемой. К счастью, никто из жителей нашего города никогда не погибал в терактах. Но потери среди тагильчан есть – это люди, которые сознательно пошли на борьбу с террором, которые погибли, выполняя свой служебный долг, во время контртеррористических операций. И сегодня мы отдаем дань памяти не только жертвам террора, но и тем, кто ценой своей жизни защитил нас.