Около 3 000 тагильчан приняли участие в антитеррористическом митинге в знак солидарности с петербуржцами (ФОТО)
В Нижнем Тагиле состоялся митинг-концерт «Нет террору. Нас не сломить».
8 апреля в полдень в парке имени Бондина прошло масштабное мероприятие, посвященное теме антитеррора.
В митинге-концерте приняли участи тагильчане и городская администрация во главе с мэром города Сергеем Носовым. Мероприятие организовала городская общественная палата, сообщает администрация города.
На митинг в знак солидарности с петербуржцами, пережившими теракт, собрались жители Нижнего Тагила разных поколений. Присутствовали учащиеся, студенты города и юные тагильчане, пришедшие в парк вместе со своими родителями.
Фото: «Тагильский рабочий»
В митинге-концерте приняли участие творческие коллективы города. Закончилось мероприятие минутой молчания в память о погибших от рук террористов.
Глава города Сергей Носов обратился к присутствующим:
Террористы пытаются нас запугать, посеять недоверие между нами, но терроризм не пройдет, и тагильчане собрались здесь, чтобы об этом заявить. Я пообщался во время митинга и с ветеранами, и с молодежью. Восприятие его у всех разное в силу возраста, разное и понимание, но есть общая тагильская солидарность. Она помогает нам осознавать, что только все вместе мы сможем справиться с любой проблемой. К счастью, никто из жителей нашего города никогда не погибал в терактах. Но потери среди тагильчан есть – это люди, которые сознательно пошли на борьбу с террором, которые погибли, выполняя свой служебный долг, во время контртеррористических операций. И сегодня мы отдаем дань памяти не только жертвам террора, но и тем, кто ценой своей жизни защитил нас.
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