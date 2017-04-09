Пенсионеры из Нижнего Тагила требуют вернуть им гражданство СССР

5 апреля Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел заявление 61-летней жительницы Нижнего Тагила. В нем пенсионерка указала, что она никогда не подписывала никакого документа о смене гражданства, а потому требует вернуть ей гражданство СССР, которое она имела до 1991 года.

Она считает, что существующие в настоящее время власть и законы нелигитимны. Кроме заявительницы, ее поддержали еще 15 человек – члены профсоюза коренных народов «Урал». Они также считают, что СССР не распадался, он существует. А в 1991 году был оккупирован врагами.

Среди соратников Лидии Фроловой, которой суд отказал в удовлетворении ее заявления, есть гражданин (Пётр Афанасенко), который считает себя врио главы города Нижний Тагил РСФСР.

Пенсионерка заявляет, что будет и далее добиваться восстановления гражданства СССР через областной, а потом – через Верховный суд и ЕСПЧ, сообщает Е1.RU.