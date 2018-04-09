14-летний подросток третью неделю разыскивается в Екатеринбурге (ФОТО)

В столице Урала третью неделю полиция и поисковики ищут 14-летнего мальчика. Он пропал в марте. Школьник вышел из дома по делам, а вечером не вернулся ночевать.

По сообщению поискового отряда «Лиза Алерт», Кирилл может находиться в Новоуральске.

Приметы пропавшего: рост 162 сантиметра, волосы темно-русые, глаза карие. На нем были надеты: черная куртка, черная шапка, серые спортивные брюки, желтые кроссовки. При себе имел рюкзак.

Всех, кому что-то известно, волонтеры просят сообщить по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-700-54-52.