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Новости Нижнего Тагила

7-летний тагильчанин победил в конкурсе Посольства Греции в РФ (ФОТО)

9 апреля 2018, 15:40Добавить новость
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7-летний Дима Хлыбов из Нижнего Тагила одержал победу в конкурсе Посольства Греции в РФ. Благодаря Диме его семья летом отправится на неделю в Грецию, регион Халкидики.

Греческое посольство провело конкурс детского рисунка «Что такое Греция для меня?».

Конкурс прошел в 2 этапа: на первом этапе все желающие из разных уголков страны отправляли  свои работы в Посольство Греции, где в январе 2018 года лучшие рисунки выбрало жюри. Было отобрано всего 20 работ из 1100 со всей России - по 5 в каждой возрастной категории.

 

Димин рисунок «Закат на Санторини» прошел в финал в самой младшей возрастной категории - 6-7 лет. На втором этапе победители определялись зрительским голосованием. В начале марта посольство опубликовало итоги, по которым работа Димы была признана лучшей в его возрастной категории.

В начале апреля семья получила подтверждение брони отеля, авиабилеты, сопровождающее письмо от имени посольства Греции. Сейчас Хлыбовы занимаются оформлением шенгенских виз.

Выход в финал был неожиданностью для всех -  мы отправили рисунок в мае 17-ого года, было интересно,  тогда же получили сертификат участника. Но в январе пришло письмо от Посольства Греции о том, что Димин рисунок прошел в финал и открыто голосование. И в этот момент нас поддержали очень многие! Хочу сказать огромное спасибо всем, кто интересовался и голосовал за нас, а еще хочу выразить особую благодарность тагильским СМИ, многие из которых опубликовали информацию о голосовании. Возможно, во многом благодаря этому Димин рисунок победил, -- рассказала мама победителя Анна Хлыбова.

 
 
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Рисунки победителей конкурса
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