+4
Свердловская область
Нижний Тагил
+4
ночь: 0
утро: -2
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.57 + 0.74
EUR 71.88 + 1.17
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Более 800 млн рублей запланированы на ремонт и строительство дорог в Нижнем Тагиле

9 апреля 2018, 17:35Добавить новость
авто,администрация,бюджет,город,деньги,дорога,Нижний Тагил,Носов,проверка,ремонт,ремонт дорог,транспорт,чиновники,экономика,Сергей Бобрецов,совещание,мэр

14 мая начнется летняя кампания по строительству и реконструкции дорог. Перед этим на наиболее проблемных участках проведут ямочный ремонт. В 2018 году на дорожные работы будет выделено больше 800 миллионов рублей.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов провел совещание, на котором обсуждались вопросы и проблемы улично-дорожной сети города. Основной доклад для обсуждения представил директор МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Сергей Бобрецов. Он доложил, что снег вывезен с улиц города, проводится обследование дорожного полотна, завершена подготовка дорожной техники к работе летом.

Мэр постановил закончить обследование дорог к 27 апреля. Каждый дефект необходимо сфотографировать и утвердить сроки по его устранению. Подрядчиков обязали к 1 июля за свой счет устранить все недостатки, из-за которых на новых или отремонтированных дорогах образуются лужи.

14 мая начнется летняя кампания по строительству и реконструкции дорог. Перед этим на наиболее проблемных участках проведут ямочный ремонт. В 2018 году на дорожные работы будет выделено больше 800 миллионов рублей.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

123 млн рублей выделено на текущий ремонт дорог в Нижнем Тагиле в 2018 году
17 января, 07:00
3 0
Движение на переезде в поселке Старатель будет ограничено в Нижнем Тагиле 26 января
19 января, 08:30
0 2
300 млн рублей будут выделены Нижнему Тагилу на капитальный ремонт автодорог
29 марта, 22:05
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 105
Подписаться на новости