Экстремальное шоу состоится на трамплинах горы Долгая в Нижнем Тагиле

Принять участие в забеге может любой желающий. Для зрителей и болельщиков организаторы шоу обещают насыщенную программу - семейный праздник с участием аниматоров, детские забеги, подъем на фуникулере, аквагрим и множество других конкурсов и развлечений, сообщает «Тагил-ТВ».