Экстремальное шоу состоится на трамплинах горы Долгая в Нижнем Тагиле
9 апреля, 18:20Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
1 мая в Нижнем Тагиле состоится экстремальный забег на 400 метров вертикального бега. Мероприятие пройдет на трамплинном комплексе горы Долгая.
Сюжеты: Нижний Тагил
Принять участие в забеге может любой желающий. Для зрителей и болельщиков организаторы шоу обещают насыщенную программу - семейный праздник с участием аниматоров, детские забеги, подъем на фуникулере, аквагрим и множество других конкурсов и развлечений, сообщает «Тагил-ТВ».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей