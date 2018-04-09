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Новости Нижнего Тагила

Экстремальное шоу состоится на трамплинах горы Долгая в Нижнем Тагиле

9 апреля 2018, 18:20Добавить новость
Нижний Тагил,трамплин,гора Долгая,экстрим,экстремальное шоу,праздник,конкурсы
1 мая в Нижнем Тагиле состоится экстремальный забег на 400 метров вертикального бега. Мероприятие пройдет на трамплинном комплексе горы Долгая. Принять участие в забеге может любой желающий. Для зрителей и болельщиков организаторы шоу обещают насыщенную программу - семейный праздник с участием аниматоров, детские забеги, подъем на фуникулере, аквагрим и множество других конкурсов и развлечений, сообщает «Тагил-ТВ».

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