Экстремальное шоу состоится на трамплинах горы Долгая в Нижнем Тагиле

1 мая в Нижнем Тагиле состоится экстремальный забег на 400 метров вертикального бега. Мероприятие пройдет на трамплинном комплексе горы Долгая. Принять участие в забеге может любой желающий. Для зрителей и болельщиков организаторы шоу обещают насыщенную программу - семейный праздник с участием аниматоров, детские забеги, подъем на фуникулере, аквагрим и множество других конкурсов и развлечений, сообщает «Тагил-ТВ».
Экстремальное шоу состоится на трамплинах горы Долгая в Нижнем Тагиле9 апреля 2018, 18:20Добавить новость
© TagilCity.ru
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru
Читайте также:
Lentainform
Загрузка...
Показов: 67