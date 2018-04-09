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Новости Нижнего Тагила

Финал областного театрального конкурса «Браво!» впервые пройдет в Нижнем Тагиле

9 апреля 2018, 19:20Добавить новость
Нижний Тагил,нижнетагильский драматический театр,театр кукол,театральный конкурс,спектакли,финал конкурса,артисты
В конце мая в Нижнем Тагиле состоится финал областного театрального фестиваля-конкурса «Браво!». Впервые награждение лауреатов пройдет на сцене Нижнетагильского драматического театра. Тагильчане смогут увидеть спектакли, которые участвуют в конкурсе «Браво!». 23 и 24 мая на сцене Нижнетагильского театра кукол состоятся спектакли «Забытый день рождения», представленный артистами из Новоуральска, и «Мойдодыр» из Краснотурьинска.

В число номинантов на премию конкурса «Браво!» попал и Нижнетагильский драматический театр со спектаклем «12 стульев». Также в афишу фестиваля 2018 года вошли театры Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Новоуральска, Серова и Краснотурьинска, сообщает ИА «Между строк».




 

 


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