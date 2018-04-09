Пенсионерка с провалами в памяти разыскивается в Свердловской области

71-летняя женщина пропала 5 апреля на улице Нансена в Серове. Пенсионерка страдает провалами в памяти и может находиться в любом городе Свердловской области.

Родственники разыскивают Алевтину Александровну из Серова. Женщине 71 год, и она страдает потерей памяти. Со слов родственников, ранее Алевтина не пропадала. Проблемы с памятью у нее начались год назад, когда она похоронила мужа.





Женщина часто уходила ночевать к сестре. Родственники предположили, что и в день пропажи она отправилась в гости. Однако позже сестра позвонила и сообщила, что Алевтины у нее нет.





Сын пенсионерки рассказал, что перед пропажей женщина появилась дома - она переоделась из плаща в шубу, оставила дома телефон и деньги, пишет Е1.





Приметы Алевтины Александровны: рост 160 см, худощавое телосложение. Короткие вьющиеся темные волосы с сединой. Есть шрам в районе груди.

Была одета: красная вязаная шапка с цветком сбоку, темно-коричневая шуба, замшевые черные сапоги без каблука, серо-черная кофта, коричневая юбка длиной чуть ниже колена, серые колготки. При себе имела черную сумку.