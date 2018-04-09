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Новости Нижнего Тагила

Пенсионерка с провалами в памяти разыскивается в Свердловской области

9 апреля 2018, 10:30Добавить новость
полиция,помощь,Свердловская область,Серов,розыск,пенсионерка,женщина

71-летняя женщина пропала 5 апреля на улице Нансена в Серове. Пенсионерка страдает провалами в памяти и может находиться в любом городе Свердловской области.

Родственники разыскивают Алевтину Александровну из Серова. Женщине 71 год, и она страдает потерей памяти. Со слов родственников, ранее Алевтина не пропадала. Проблемы с памятью у нее начались год назад, когда она похоронила мужа.

Женщина часто уходила ночевать к сестре. Родственники предположили, что и в день пропажи она отправилась в гости. Однако позже сестра позвонила и сообщила, что Алевтины у нее нет.

Сын пенсионерки рассказал, что перед пропажей женщина появилась дома - она переоделась из плаща в шубу, оставила дома телефон и деньги, пишет Е1.

Приметы Алевтины Александровны: рост 160 см, худощавое телосложение. Короткие вьющиеся темные волосы с сединой. Есть шрам в районе груди.

 

Была одета: красная вязаная шапка с цветком сбоку, темно-коричневая шуба, замшевые черные сапоги без каблука, серо-черная кофта, коричневая юбка длиной чуть ниже колена, серые колготки. При себе имела черную сумку. 

 

Располагающих данными о месте нахождения пенсионерки просят обратиться в дежурную часть МО МВД России «Серовский» по телефону +7 (343) 85-90-320 или в кабинет № 25, телефоны: +7 (343) 85-90-291, +7 922 185 55 28, +7 904 547 83 53.
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