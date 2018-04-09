Праздник «Благовест» собрал будущих пап и мам 7 апреля в Нижнем Тагиле

В этом году 20-летний юбилей «Благовеста» пришелся на еще две круглые даты: 80-летие Дзержинского района и 60-летие самого ДК, где проходил праздник. Поэтому мероприятие предваряли поздравления гостей.



Праздник посетили более 250 будущих и действующих пап, мам, дедушек и бабушек.



Гостей развлекали творческие коллективы дворца, а также будущим папам было предложено участие в конкурсе.



Напоследок будущим родителям были вручены подарки для малышей, пишет официальный сайт Нижнего Тагила.