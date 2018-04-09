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Новости Нижнего Тагила

Праздник «Благовест» собрал будущих пап и мам 7 апреля в Нижнем Тагиле

9 апреля 2018, 21:25Добавить новость
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В День Благовещения в ДК им. Окунева состоялся «Благовест» - праздник для ожидающих пополнения семей.

В этом году 20-летний юбилей «Благовеста» пришелся на еще две круглые даты: 80-летие Дзержинского района и 60-летие самого ДК, где проходил праздник. Поэтому мероприятие предваряли поздравления гостей.

Праздник посетили более 250 будущих и действующих пап, мам, дедушек и бабушек.

Гостей развлекали творческие коллективы дворца, а также будущим папам было предложено участие в конкурсе.

Напоследок будущим родителям были вручены подарки для малышей, пишет официальный сайт Нижнего Тагила.

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