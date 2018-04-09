Расположение детских зон проверят в российских ТЦ

В Российских ТЦ пройдут проверки на предмет правильности расположения детских игровых комнат.

Об этом сообщил глава министерства строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. Государственный строительный надзор получил указание проверить торговые центры.





С 2009 года в России действует свод правил по проектированию и строительству. Документ устанавливает правило, по которому детские зоны запрещено располагать в ТЦ выше второго этажа и дальше 20 метров от входа.





Выполнение этой нормы почти не отслеживалось ни владельцами торговых центров, ни подконтрольными органами. Часто предприниматели игнорируют документ из-за серьезной разницы в стоимости аренды на нижних и верхних этажах, рассказал Мень в интервью «Известиям».