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Новости Нижнего Тагила

Расположение детских зон проверят в российских ТЦ

9 апреля 2018, 14:35Добавить новость
безопасность,дети,закон,нарушение,проверка,ребенок,Россия,строительство,чиновники,тц,торговый центр,Михаил Мень,Минстрой

В Российских ТЦ пройдут проверки на предмет правильности  расположения детских игровых комнат. 

Об этом сообщил глава министерства строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. Государственный строительный надзор получил указание проверить торговые центры.

С 2009 года в России действует свод правил по проектированию и строительству. Документ устанавливает правило, по которому детские зоны запрещено располагать в ТЦ выше второго этажа и дальше 20 метров от входа.

Выполнение этой нормы почти не отслеживалось ни владельцами торговых центров, ни подконтрольными органами. Часто предприниматели игнорируют документ из-за серьезной разницы в стоимости аренды на нижних и верхних этажах, рассказал Мень в интервью «Известиям».

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