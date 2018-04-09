Нянечка в детском саду Карпинска подозревается в унижении детей

Речь идёт о дошкольном учреждении № 18. Младший воспитатель, или нянечка, по словам родителей, позволяла говорить ребятам следующее: «У тебя нет мозгов», «Натуральный придурок» и другие выражения.





Об этом СМИ сообщали сами родители. Вполне вероятно, что жалоба уже была подана в руководство детского сада.



О судьбе сотрудницы детсада пока ничего неизвестно, передает издание «Вечерний Карпинск».