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Новости Нижнего Тагила

Нянечка в детском саду Карпинска подозревается в унижении детей

9 апреля 2018, 08:00Добавить новость
город,дети,проверка,Россия,Свердловская область,детский сад,оскорбление,карпинск
В Карпинске в одном из детских садов родители воспитанников жалуются на то, что нянечка, работающая в учреждении, оскорбляет их детей.

Речь идёт о дошкольном учреждении № 18. Младший воспитатель, или нянечка, по словам родителей, позволяла говорить ребятам следующее: «У тебя нет мозгов», «Натуральный придурок» и другие выражения.

Об этом СМИ сообщали сами родители. Вполне вероятно, что жалоба уже была подана в руководство детского сада.

О судьбе сотрудницы детсада пока ничего неизвестно, передает издание «Вечерний Карпинск».

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