Савиновских попросила генпрокурора РФ защитить ее права и вернуть опекаемых детей

27 августа 2017 года органы опеки забрали двух приемных мальчиков из ее дома. По словам женщины, сделано это было незаконно, так как акт об изъятии до сих пор не составлен. Также факт «противоречий интересов опекуна и интересов опекаемых детей», на который ссылается опека, по мнению Юлии, считается необоснованным.

Напомним, что детей у Юлии Савиновских забрали после того, как женщина сделала операцию по удалению груди. Юлия несколько раз подавала в суд на опеку с требованием вернуть изъятых сыновей. Однако Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал Юлию мужчиной, а ее брак — однополым, в связи с чем решил отобрать у нее двух приемных детей. Савиновских же утверждает, что ее операция не имеет никого негативного воздействия для опекаемых детей.

Это мое личное право, гарантированное мне законом подчеркивает она в письме.

По словам Юлии, органы опеки не дают ей видеться с детьми, а областные чиновники не реагируют на ее жалобы.

То, что я являюсь опекуном несовершеннолетних детей, не дает органам опеки право вмешиваться в мою личную жизнь и контролировать ее. Не дает им право лишать меня моих гражданских и конституционных прав на самовыражение, самоопределение и самореализацию пишет в письме Савиновских.

Также Юлия неоднократно заявляла в суде, что не собирается менять пол и останется для своих детей мамой, сообщает «Znak».