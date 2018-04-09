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Спекулянты продавали билеты на богослужение в храме Христа Спасителя за тысячу рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спекулянты продавали билеты на богослужение в храме Христа Спасителя за тысячу рублей

9 апреля, 06:35Общество
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