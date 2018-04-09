Спекулянты продавали билеты на богослужение в храме Христа Спасителя за тысячу рублей
9 апреля, 06:35Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Накануне Пасхи спекулянты скупили лишние билеты на праздничное богослужение у посетителей храма Христа Спасителя в Москве. В день праздника торговцы установили стоимость билетов в тысячу рублей и продавали прохожим, несмотря на наличие полиции.
Во многих российских храмах, в том числе и в храме Христа Спасителя, прошли богослужения, куда пускали только по пригласительным билетам. По информации «Новых Известий», часть билетов оказалась у спекулянтов, которые за сутки до Пасхи скупали их у посетителей храма.
В ночь с 7 на 8 апреля торговцы развернули деятельность по продаже билетов, установив их стоимость в тысячу рублей за штуку. Торговля шла и у пункта пропуска в храм, несмотря на присутствие полиции, сотрудники которой не предприняли никаких действий.
В праздничных богослужениях в храме Христа Спасителя приняли участие около 8 тыс. человек. Среди присутствующих был глава государства, председатель правительства, мэр Москвы и другие известные российские политики.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей