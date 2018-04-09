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Новости Нижнего Тагила

Спекулянты продавали билеты на богослужение в храме Христа Спасителя за тысячу рублей

9 апреля 2018, 06:35Добавить новость
деньги,полиция,Путин,Россия,храм,спекулянты,билеты,служба,пасха,религия
Накануне Пасхи спекулянты скупили лишние билеты на праздничное богослужение у посетителей храма Христа Спасителя в Москве. В день праздника торговцы установили стоимость билетов в тысячу рублей и продавали прохожим, несмотря на наличие полиции.

Во многих российских храмах, в том числе и в храме Христа Спасителя, прошли богослужения, куда пускали только по пригласительным билетам. По информации «Новых Известий», часть билетов оказалась у спекулянтов, которые за сутки до Пасхи скупали их у посетителей храма.

В ночь с 7 на 8 апреля торговцы развернули деятельность по продаже билетов, установив их стоимость в тысячу рублей за штуку. Торговля шла и у пункта пропуска в храм, несмотря на присутствие полиции, сотрудники которой не предприняли никаких действий.

В праздничных богослужениях в храме Христа Спасителя приняли участие около 8 тыс. человек. Среди присутствующих был глава государства, председатель правительства, мэр Москвы и другие известные российские политики.

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