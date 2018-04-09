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Новости Нижнего Тагила

Свердловчанин попадёт под суд Нижнего Тагила за кражу металла из грузовых вагонов

9 апреля 2018, 08:30Добавить новость
закон,кража,нарушение,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,вагоны,металл
В Нижнем Тагиле будут судить свердловчанина, который подозревается в краже металла с вагонов грузовых составов.

Преступления были зафиксированы в конце прошлого лета. В тот период грузополучатели сообщали о кражах груза. Было примечательно, что имущество исчезало из полувагонов после станции Платина под Нижней Турой.

Документально были подтверждены недостачи металлов. Вскоре задержали 36-летнего жителя Нижней Туры. Ранее он уже был судим за кражу, побои и убийство. Последний раз он сидел в колонии в течение семи лет.

Сыщики выяснили, что с мая по август 2017 года злоумышленнику удалось совершить пять краж металлолома, две из которых он совершил вместе с приятелем. Станция Платина была выбрана подозреваемым, поскольку это промежуточная остановка, которая длится около двух часов. На месте мужчина пробирался в вагоны и скидывал металл. Приятель при этом следил, чтобы никого поблизости не было.

Общий ущерб составил 62 400 рублей. Против подозреваемого было возбуждено уголовное производство. Сейчас дело направили в суд, передает пресс-служба СК РФ по региону.

 
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