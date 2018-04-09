«У тебя нет мозгов!»: Нянечка в детском саду Карпинска подозревается в унижении детей
9 апреля, 08:00Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Карпинске в одном из детских садов родители воспитанников жалуются на то, что нянечка, работающая в учреждении, оскорбляет их детей.
Речь идёт о дошкольном учреждении № 18. Младший воспитатель, или нянечка, по словам родителей, позволяла говорить ребятам следующее: «у тебя нет мозгов», «натуральный придурок» и другие выражения.
Об этом СМИ сообщали сами родители. Вполне вероятно, что жалоба уже была подана в руководство детского сада.
О судьбе сотрудницы детсада пока ничего неизвестно, передает издание «Вечерний Карпинск».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей