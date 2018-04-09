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Новости Нижнего Тагила

Юные тагильчане заняли призовые места в окружном финале игры «Зарница» (ФОТО)

9 апреля 2018, 20:20Добавить новость
Нижний Тагил,зарница,военно-патриотическая игра,призеры,школьники,соревнования,викторина
6 апреля в детско-юношеской спортивной школе в поселке Цементный прошел финал военно-спортивной игры «Зарница», которая была посвящена 75-летию добровольческого танкового корпуса. В соревнованиях приняли 25 команд из из Невьянского и Нижнетагильского городских округов, ЗАТО «Свободный», городских округов Новоуральский, Кушвинский, Горноуральский, Кировградский, из Нижней и Верхней Салды, Верхнего Тагила и Верхней Туры.

Школьники соревновались в строевой и физической подготовке, сборке и разборке автомата Калашникова, в «лазерном биатлоне». Также участникам необходимо было проверить свои знания в викторине по истории России, Свердловской области и Вооруженных Сил РФ.

По итогам соревнований тагильская команда «Сыны Отечества» заняла второе место в старшей возрастной группе. Команда ВПК «Витязь» стала третьей среди военно-патриотических клубов.


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