«ВКонтакте» тестирует в Бразилии подсказки-стикеры на основе нейросети
9 апреля, 21:40Общество
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Социальная сеть «ВКонтакте» запустила тестирование подсказок-стикеров. Это новшество первыми смогли опробовать жители Бразилии.
Подсказки действуют так: при нажатии пользователем отметки «Нравится» к записи друга или сообщества сразу же появляется предложение оставить в комментариях стикер. За подбор стикеров отвечает нейросеть, которая учитывает содержание записи.
В Бразилии очень любят выражать эмоции к записям «ВКонтакте» с помощью стикеров. Мы решили посмотреть, насколько востребованным станет нововведение среди бразильцев, чтобы затем сделать его доступным всей аудитории рассказывает директор по росту и исследованиям «ВКонтакте».
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