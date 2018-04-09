«ВКонтакте» тестирует в Бразилии подсказки-стикеры на основе нейросети

Подсказки действуют так: при нажатии пользователем отметки «Нравится» к записи друга или сообщества сразу же появляется предложение оставить в комментариях стикер. За подбор стикеров отвечает нейросеть, которая учитывает содержание записи.

В Бразилии очень любят выражать эмоции к записям «ВКонтакте» с помощью стикеров. Мы решили посмотреть, насколько востребованным станет нововведение среди бразильцев, чтобы затем сделать его доступным всей аудитории рассказывает директор по росту и исследованиям «ВКонтакте».