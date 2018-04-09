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«ВКонтакте» тестирует в Бразилии подсказки-стикеры на основе нейросети
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«ВКонтакте» тестирует в Бразилии подсказки-стикеры на основе нейросети

9 апреля, 21:40Общество
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