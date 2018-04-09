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Новости Нижнего Тагила

«ВКонтакте» тестирует в Бразилии подсказки-стикеры на основе нейросети

9 апреля 2018, 21:40Добавить новость
социальная сеть,вконтакте,стикеры,нейросеть,Бразилия,отметка «нравится»,комментарии
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила тестирование подсказок-стикеров. Это новшество первыми смогли опробовать жители Бразилии. Подсказки действуют так: при нажатии пользователем отметки «Нравится» к записи друга или сообщества сразу же появляется предложение оставить в комментариях стикер. За подбор стикеров отвечает нейросеть, которая учитывает содержание записи.


В Бразилии очень любят выражать эмоции к записям «ВКонтакте» с помощью стикеров. Мы решили посмотреть, насколько востребованным станет нововведение среди бразильцев, чтобы затем сделать его доступным всей аудитории, -- рассказывает директор по росту и исследованиям «ВКонтакте».

 


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