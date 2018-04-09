Юные тагильчане заняли призовые места в окружном финале игры «Зарница» (ФОТО)

В соревнованиях приняли участие 25 команд из Невьянского и Нижнетагильского городских округов, ЗАТО «Свободный», городских округов Новоуральский, Кушвинский, Горноуральский, Кировградский, из Нижней и Верхней Салды, Верхнего Тагила и Верхней Туры.

Школьники соревновались в строевой и физической подготовке, сборке и разборке автомата Калашникова, в «лазерном биатлоне». Также участникам необходимо было проверить свои знания в викторине по истории России, Свердловской области и Вооруженных Сил РФ.