Замначальника полиции Свердловской области Олег Курач ушел из ведомства

В Екатеринбург Олег Курач в конце 2010 года был переведен из Москвы на должность начальника УБЭП свердловского ГУ МВД РФ.



В 2017 году Курач сел на кресло заместителя начальника полиции. В его обязанности входило курирование работы главка и УЭБиПК. Летом того же года 4 сотрудника попали под уголовное дело за превышение должностных полномочий.



В январе широкой общественности стал известен документ, содержащий итоги работы управлений региона за 2017 год. По этим данным, ведомство под руководством полковника заняло 72-е место, что показывает отрицательную оценку их работы руководством министерства, пишет «ЕАН».