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Новости Нижнего Тагила

Замначальника полиции Свердловской области Олег Курач ушел из ведомства

10 апреля 2018, 00:20Добавить новость
милиция,полиция,Свердловская область,полковник,замначальника,начальник,ведомство
Причиной ухода полковника стала отрицательная оценка его работы в должности руководителя.

В Екатеринбург Олег Курач в конце 2010 года был переведен из Москвы на должность начальника УБЭП свердловского ГУ МВД РФ.

В 2017 году Курач сел на кресло заместителя начальника полиции. В его обязанности входило курирование работы главка и УЭБиПК. Летом того же года 4 сотрудника попали под уголовное дело за превышение должностных полномочий.

В январе широкой общественности стал известен документ, содержащий итоги работы управлений региона за 2017 год. По этим данным, ведомство под руководством полковника заняло 72-е место, что показывает отрицательную оценку их работы руководством министерства, пишет «ЕАН».

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