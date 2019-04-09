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Число добровольцев Свердловской области увеличится в 2,5 раза к 2024 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Число добровольцев Свердловской области увеличится в 2,5 раза к 2024 году

Сегодня, 18:18ОбществоФото: 1MediaInvest
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