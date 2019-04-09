Число добровольцев Свердловской области увеличится в 2,5 раза к 2024 году
Предполагается, что к 2024 году количество добровольцев в Свердловской области увеличится в 2,5 раза и составит 20% населения.
Данные показатели будут достигнуты благодаря реализации регионального проекта «Социальная активность», вошедшего в состав нацпроекта «Образование».
Согласно подсчетам, 1 января 2018 года доля граждан, занимающихся волонтерством, составила 8%. Через год их количество выросло до 10% граждан.
По мнению исполняющего обязанности директора департамента молодежной политики Свердловской области Олега Гущина, важным этапом в развитии уральского волонтерства станет создание в 2019 году ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Также большое внимание в работе по развитию добровольчества в регионе будет уделено развитию творческой молодежи. Свердловчане станут участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», форума молодых деятелей искусства и культуры «Таврида», международного молодежного образовательного форума «БалтАртек», международного молодежного форума «Байкал» и др.