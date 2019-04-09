Екатеринбургские коммунисты проведут пикет в защиту Зюганова от Дерипаски

Пикет состоится 11 апреля у Ельцин Центра. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый секретарь обкома ЛКСМ Денис Курочкин.

Считаем своим долгом выразить поддержку не только как к руководителю нашей партии, но и верного идеям товарища!написал екатеринбургский коммунист.