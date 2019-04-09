Екатеринбургские коммунисты проведут пикет в защиту Зюганова от Дерипаски
Сегодня, 07:00ОбществоФото: kprf.ru
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Сторонники КПРФ и Геннадия Андреевича в Екатеринбурге планируют провести пикет в поддержку лидера российских коммунистов. Защищать Зюганова они будут от миллиардера Олега Дерипаски, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Пикет состоится 11 апреля у Ельцин Центра. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый секретарь обкома ЛКСМ Денис Курочкин.
Считаем своим долгом выразить поддержку не только как к руководителю нашей партии, но и верного идеям товарища!написал екатеринбургский коммунист.
Мероприятие приурочено к заседанию, которое пройдёт в этот же день в Тверском суде Москвы. Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на Зюганова из-за высказывания последнего о том, что алюминиевый бизнес олигарха является крупнейшей аферой. Представители бизнесмена планируют отсудить у лидера КПРФ 1 млн рублей компенсации морального вреда.
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