Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Екатеринбургские коммунисты проведут пикет в защиту Зюганова от Дерипаски
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
4c4aee ssi 8033 novyi razmer

Екатеринбургские коммунисты проведут пикет в защиту Зюганова от Дерипаски

Сегодня, 07:00ОбществоФото: kprf.ru
Читайте
также
Новый главный архитектор Нижнего Тагила: «Меня интересует масштаб работы»
Уралвагонзавод засудил «полпредское» СМИ экс-депутата Муриновича за ложь
Ели трупы погибших: тагильская семья бросила в квартире без еды 23 кошки