Евгений Куйвашев не приедет на Фестиваль постной кухни в Нижнем Тагиле

По словам мэра, Евгения Куйвашева в день проведения фестиваля не будет в Свердловской области. Присутствие на мероприятии звезды шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой также находится под вопросом – актриса пока не дала точного согласия. Кроме того, приглашения на фестиваль будут разосланы депутатам городской думы и регионального Заксобрания.

Фестиваль постной кухни пройдет на базе Городского дворца детского и юношеского творчества. Как рассказала директор дворца Оксана Михневич, площадка полностью готова для проведения мероприятия.

Единственное, за что мы опасаемся – это обозначение въездов и выездов на парковку ГДДЮТ, так как будет много приезжих, сообщила Оксана Михневич.

Владислав Пинаев принял решение выехать на место вместе с сотрудниками ГИБДД, чтобы разработать схему движения автомобилей на время фестиваля во избежании транспортного коллапса.