Евгений Куйвашев не приедет на Фестиваль постной кухни в Нижнем Тагиле
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не сможет приехать в Нижний Тагил на Фестиваль постной кухни, который пройдет 20 апреля. Об этом на заседании оргкомитета сообщил глава города Владислав Пинаев.
По словам мэра, Евгения Куйвашева в день проведения фестиваля не будет в Свердловской области. Присутствие на мероприятии звезды шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой также находится под вопросом – актриса пока не дала точного согласия. Кроме того, приглашения на фестиваль будут разосланы депутатам городской думы и регионального Заксобрания.
Фестиваль постной кухни пройдет на базе Городского дворца детского и юношеского творчества. Как рассказала директор дворца Оксана Михневич, площадка полностью готова для проведения мероприятия.
Единственное, за что мы опасаемся – это обозначение въездов и выездов на парковку ГДДЮТ, так как будет много приезжих, сообщила Оксана Михневич.
Владислав Пинаев принял решение выехать на место вместе с сотрудниками ГИБДД, чтобы разработать схему движения автомобилей на время фестиваля во избежании транспортного коллапса.
На сегодняшний день заявки на участие подали пять организаций общественного питания – Нижнетагильский торгово-экономический колледж, гостиничный комплекс «Аист», кафе «На полустаночке», ООО «Комбинат общественного питания» и сеть магазинов «Медведь». На ярмарку пока заявились 29 участников.