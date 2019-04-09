Глава РЖД представит нового начальника Свердловской железной дороги
Сегодня, 16:41ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Первый заместитель начальника по экономике, финансам и корпоративной координации Свердловской железной дороги Иван Колесников является первым претендентом на должность начальника СвЖД, сообщает Znak.
Для представления нового главы в Екатеринбург прибудет начальник РЖД Олег Белозеров. Официальное назначение состоится 9 апреля.
Иван Колесников стал замначальника в 2012 году, за время работы удостоен премии имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина в номинации «За заслуги в области экономики и в развитии городского хозяйства».
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Фото: официальный сайт СвЖД
Напомним, что предыдущий глава СвЖД Алексей Миронов 13 декабря 2018 года был задержан по подозрению во взяточничестве. После обвинения Миронова исполняющим обязанности начальника СвЖД стал Валентин Искоростенский.
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