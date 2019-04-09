Главным редактором «Тагил-ТВ» назначен экс-сотрудник ДИПа Дмитрий Ветошкин

Все документы уже подписаны, новым главным редактором «Тагил-ТВ» стал Дмитрий Ветошкин. Это человек опытный, известный, который сможет вдохнуть свежую струю, придать муниципальному каналу региональный лоск,прокомментировала TagilCity.ru Людмила Варакина.

По словам директора телеканала, Ветошкин общался с сотрудниками «Тагил-ТВ» последние три недели, вникал в дела, уже знает всех сотрудников по именам.

Впереди много работы. Будем делать и новые программы, и вносить изменения в существующие. Вчера на конференции ОНФ ко мне подходили региональные министры, известные предприниматели и говорили, что стали смотреть «Тагил-ТВ» с моим приходом, что им нравится, что мы делаем. Мне было очень приятно,добавила Варакина.

53-летний Дмитрий Ветошкин начал карьеру в невьянской газете «Звезда». В свердловском ДИПе до 2017 года возглавлял управление печати, до назначения в Нижний Тагил работал пресс-секретарем облизбиркома.