Главным редактором «Тагил-ТВ» назначен экс-сотрудник ДИПа Дмитрий Ветошкин
Главным редактором «Тагил-ТВ» назначен экс-сотрудник департамента информационной политики (ДИП) Свердловской области Дмитрий Ветошкин. Сегодня его представили коллективу муниципального телеканала, рассказала TagilCity.ru директор телекомпании Людмила Варакина.
Все документы уже подписаны, новым главным редактором «Тагил-ТВ» стал Дмитрий Ветошкин. Это человек опытный, известный, который сможет вдохнуть свежую струю, придать муниципальному каналу региональный лоск,прокомментировала TagilCity.ru Людмила Варакина.
По словам директора телеканала, Ветошкин общался с сотрудниками «Тагил-ТВ» последние три недели, вникал в дела, уже знает всех сотрудников по именам.
Впереди много работы. Будем делать и новые программы, и вносить изменения в существующие. Вчера на конференции ОНФ ко мне подходили региональные министры, известные предприниматели и говорили, что стали смотреть «Тагил-ТВ» с моим приходом, что им нравится, что мы делаем. Мне было очень приятно,добавила Варакина.
53-летний Дмитрий Ветошкин начал карьеру в невьянской газете «Звезда». В свердловском ДИПе до 2017 года возглавлял управление печати, до назначения в Нижний Тагил работал пресс-секретарем облизбиркома.
Журналист и активистка свердловского регионального отделения Общероссийского народного фронта Людмила Варакина возглавила «Тагил-ТВ» месяц назад, сменив на посту директора Владимира Путинцева. В феврале должность главреда покинул соратник Путинцева — Виктор Зайцев, который теперь работает пресс-секретарем тагильской IT-компании. Путинцев отказался стать главным редактором телеканала.