Свердловские СМИ отправили мэра Каменска-Уральского в отставку
Сегодня, 07:30ОбществоФото: kamensk-uralskiy.ru
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Некоторые СМИ Свердловской области опубликовали информацию о том, что мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков планирует сложить с себя полномочия. Чуть позже выяснилось, что новость об отставке – фейк, сообщает «Областная газета».
Согласно информационному вбросу, Шмыкову предложили возглавить одно из оренбургских министерств. Новость вызвала широкий общественный резонанс, так как третий по численности муниципалитет региона может остаться без руководителя. Сам градоначальник опроверг слухи о переходе на другую должность.
Я как работал, так и работаю. Готовимся к субботникам, ремонту дорог в городе. Никаких предложений мне не поступало, всё это неправда,прокомментировал ситуацию Шмыков.
Источники в правительстве Свердловской области также не подтвердили информации о том, что каменск-уральский мэр может быть переведён в другой регион.
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