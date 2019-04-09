Свердловские СМИ отправили мэра Каменска-Уральского в отставку

Согласно информационному вбросу, Шмыкову предложили возглавить одно из оренбургских министерств. Новость вызвала широкий общественный резонанс, так как третий по численности муниципалитет региона может остаться без руководителя. Сам градоначальник опроверг слухи о переходе на другую должность.

Я как работал, так и работаю. Готовимся к субботникам, ремонту дорог в городе. Никаких предложений мне не поступало, всё это неправда,прокомментировал ситуацию Шмыков.