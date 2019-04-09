Тагильчане нарушили общероссийскую статистику по бракам и разводам

В 2018 году в Ленинском районе Нижнего Тагила были зарегистрированы 1684 брака, или на 5,7% больше, чем в 2017 году. При этом показатель является рекордным с 2014 года, когда был заключен 1801 брак.

Число разводов за последние пять лет тоже снизилось на 7,5% — с 803 в 2014 году до 743 в 2018 году. При этом соотношение разводов и браков за последние пять лет остается из года в год примерно одинаковым — на каждые 10 заключенных союзов приходится 4,5 распавшихся.