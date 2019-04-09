Уральская база авиационной охраны лесов задолжала 14 млн рублей зарплаты
Сегодня, 11:22ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Почти 850 сотрудников ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» не получали зарплату за декабрь 2018 и январь 2019 годов. После вмешательства прокуратуры предприятие выплатило 13,7 млн рублей долгов, сообщают в ведомстве.
Сюжеты: Екатеринбург
Прокуратура Чкаловского района города Екатеринбурга выявила в результате проверки в бюджетном учреждении нарушение трудового законодательства. Против бухгалтера базы заведено административное дело по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния» (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).
Материалы дела сейчас изучает Государственная инспекция труда в Свердловской области.
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