Уральская база авиационной охраны лесов задолжала 14 млн рублей зарплаты

Прокуратура Чкаловского района города Екатеринбурга выявила в результате проверки в бюджетном учреждении нарушение трудового законодательства. Против бухгалтера базы заведено административное дело по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния» (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).