В Екатеринбурге девушка-подросток забралась на крышу дома после ссоры
Вчера, 23:30ОбществоФото: pxhere.com
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На крыше одной из многоэтажек Екатеринбурга оказалась девушка-подросток. Прибывшие по вызову сотрудники полиции уговорили её спуститься вниз и не совершать необдуманных действий, сообщают «Европейско-азиатские новости».
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщение о девочке, находящейся на крыше девятиэтажки, поступило в полицию 9 апреля в 08:30. На место происшествия прибыл наряд ППС. Полицейские поднялись наверх и увидели плачущую девушку лет 11-12. В ходе переговоров удалось выяснить, что она оказалась на крыше из-за ссоры. Полицейские уговорили подростка не совершать глупостей и вывели её в безопасное место.
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Видео: Информационное агентство ЕАН, eanews.ru
На данный момент правоохранительные органы проводят проверку данного инцидента. Ранее на учёте семья девочки не состояла.
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