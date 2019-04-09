В Екатеринбурге девушка-подросток забралась на крышу дома после ссоры

Сообщение о девочке, находящейся на крыше девятиэтажки, поступило в полицию 9 апреля в 08:30. На место происшествия прибыл наряд ППС. Полицейские поднялись наверх и увидели плачущую девушку лет 11-12. В ходе переговоров удалось выяснить, что она оказалась на крыше из-за ссоры. Полицейские уговорили подростка не совершать глупостей и вывели её в безопасное место.