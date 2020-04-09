Гендиректору «Титановой долины» увеличили срок ареста на три месяца
Сегодня, 16:21ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Ленинским судом Екатеринбурга было принято решение о продлении на три месяца срока ареста генерального директора «Титановой долины» Артемия Кызласова. Его пребывание в СИЗО продлится до 17 июля 2020 года, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
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Данное постановление может быть обжаловано в течение трех суток.
17 февраля Артемий Кызласов был задержан по подозрению в получении крупной взятки от подрядчика. Вместе с ним был задержан замминистра экономики экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.
Напомним, что ранее срок ареста был определен до 17 апреля 2020 года.
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