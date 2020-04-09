Гендиректору «Титановой долины» увеличили срок ареста на три месяца

Данное постановление может быть обжаловано в течение трех суток.

17 февраля Артемий Кызласов был задержан по подозрению в получении крупной взятки от подрядчика. Вместе с ним был задержан замминистра экономики экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.