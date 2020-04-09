Льготники Татарстана получат реабилитационные средства от ФСС на дом

ФСС Татарстана наладил бесперебойное обеспечение подопечных пеленками и подгузниками. Также всем, кто попал в госконтракт и не может самостоятельно получить средства реабилитации, например кресла-коляски, они доставляются на дом, пишет inkazan.ru.

Оформить доставку протезов, средств реабилитации и ортопедических изделий проще всего в режиме онлайн. Сделать это можно через портал госуслуг или непосредственно на сайте ФСС.

Если нет возможности сделать заявку онлайн, то можно отправить ее обычным способом, на адрес республиканского фонда. Заявка пишется от руки, вместе с ней необходимо отправить копии всех необходимых документов.