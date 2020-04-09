Мишустин обсудил с ЕР инициативу расширения «кредитных каникул»

Как пояснил премьер, прислушиваться к мнению «Единой России» весьма важно, поскольку депутаты этой партии занимают наибольшее число мест в Госдуме. Мишустин заявил, что ЕР на протяжении многих лет задает направление социально-экономическому развитию России и берет на себя ответственность как в периоды кризисов, так и в стабильные времена, сообщает kursdela.biz.

Члены партии озвучили свои инициативы, направленные на поддержку граждан, и направили их на рассмотрение правительства. «Мы их поддерживаем и уже взяли в работу. Я предполагаю, что уже в течение нескольких дней мы примем соответствующие решения», - сказал Мишустин. Он также добавил, что перед «Единой Россией» и правительством стоит общая цель. Речь идет о том, чтобы предпринять все возможные меры для того, чтобы как можно большее число людей смогло воспользоваться этими льготами.

Напомним, ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сказал, что ЕР выступила с предложением увеличить порог ипотечного кредита, при котором у заемщика будет право оформления «кредитных каникул». В партии уверены в необходимости расширения льгот и помощи гражданам, попавшим в сложную ситуацию из-за пандемии.

На прошедших обсуждениях руководитель «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов выделил важнейшее направление работы. Это касается финансовой помощи регионам страны.

«В текущих условиях каждому региону необходим отдельный план федеральной поддержки», – считает он.

Еще в «Единой России» предложили более строго регулировать цены на продукты в чрезвычайных ситуациях, так как увеличение цен в период эпидемии чаще всего вызвано политикой поставщиков, а не производителей. В партии считают, что требуется ограничение наценки в 10% для всех фаз перепродажи продуктов. Это предложение также было поддержано Михаилом Мишустиным.

Кроме этого, «Единая Россия» направила в правительство предложения, касающиеся некоторых антикризисных мер по социально ориентированным НКО. Депутаты выступили за то, чтобы предоставить этим организациям льготы, аналогичные льготам для сегмента МСБ, а также отсрочки по выплатам банковских кредитов и всех типов налоговых платежей (исключение - НДС), передает сайт партии «Единая Россия».

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин перечислил новые меры поддержки населения и экономики страны. Им было поручено изучить вопрос касаемо продления сроков каникул по потребительским и жилищным кредитам.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области от партии «Единая Россия» Дмитрий Жуков считает, что повышение порога «ипотечных каникул» станет актуальной помощью не только для жителей мегаполисов.