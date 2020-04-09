На Урале пристав получил 12 миллионов рублей за несуществующие исполнительные листы
Сегодня, 09:15ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге вынесен приговор судебному приставу, мошенническим образом похитившему со счетов государства 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сюжеты: Екатеринбург
Установлено, что в период с 2014 по 2018 годы, работая приставом-исполнителем, подсудимый вместе со своим помощников вносили в базу ложные сведения об исполнительных листах, якобы выданных Арбитражным судом. А затем якобы начинали исполнительное производство по задолженности юрлица перед физлицом.
Таким образом мошенникам удалось вывести с расчетного счета УФССП порядка 12 миллионов рублей.
Экс-пристав приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.
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