На Урале пристав получил 12 миллионов рублей за несуществующие исполнительные листы

Установлено, что в период с 2014 по 2018 годы, работая приставом-исполнителем, подсудимый вместе со своим помощников вносили в базу ложные сведения об исполнительных листах, якобы выданных Арбитражным судом. А затем якобы начинали исполнительное производство по задолженности юрлица перед физлицом.