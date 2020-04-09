Перинатальный центр в Ульяновске получил защиту от COVID-19 от РОСНАНО

С девятого апреля перинатальный центр по решению властей региона будет готов принимать только беременных с заболеванием COVID-19 или подозрением на него. Об этом сообщает Inkazan.ru.

Ветроэнергетическое предприятие направило вышеуказанному медучреждению 1 тысячу защитных костюмов, 100 пар специальных очков и 100 респираторов. Вспомогательные средства индивидуальной защиты обеспечили максимально быструю подготовку медучреждения к приему первых рожениц и безопасность медперсонала, не прекращающего деятельность в сложных условиях пандемии. В настоящее время рассматривается вопрос увеличения такой помощи.

По словам гендиректора «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» Кимала Юсупова, механизм производства лопастей ветроустановок предусматривает обязательное использование защитных костюмов, респираторов, очков. За счет достаточного уровня резервов была оказана посильная помощь системе здравоохранения региона в условиях растущей пандемии коронавируса. На предприятии занято более 400 сотрудников – жителей Ульяновской области, и это решение является очевидным.

Предприятие «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус», запущенное в декабре 2018 года, производит композитные лопасти для турбин ВЭУ, не имеющие аналогов в РФ. Производственная площадка расположена на территории авиационного кластера в Ульяновске.