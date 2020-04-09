Полная изоляция, день девятый. Что происходит в Нижнем Тагиле
Прошел девятый день полной изоляции в Нижнем Тагиле. Дети продолжают обучаться онлайн, родители покупают стройматериалы и ищут способы скоротать еще одну нерабочую неделю. Что еще произошло в Нижнем Тагиле — расскажет TagilCity.ru.
Согласно статистике Яндекса, индекс самоизоляции в городе на этой неделе стал ниже и составил 3,2 пункта. Предыдущие два дня он оставался на том же уровне. При этом, на выходных индекс составил 3,9. Это указывает на то, что люди больше находились дома.
Вот, например, на «Площади славы» на Вагонке молодые люди катаются на велосипедах, несмотря на рекомендации оставаться дома.
Оказалось, что в нерабочие недели тагильчане стали чаще покупать строительные материалы, вероятно, посвящая освободившиеся часы ремонту.
А вот 470 домов Горбуново остались сегодня с самого утра без света из-за неполадок на линии электропередач. Однако в районе 14:00 электроснабжение было восстановлено.
Сегодня управляющие компании получили от мэрии Нижнего Тагила дезинфицирующие средства для обработки подъездов.
Количество проводимых тестов на коронавирус в Нижнем Тагиле увеличивается, а потому было принято решение об открытии третьей лаборатории.
Волонтеры по-прежнему помогают пенсионерам с получением продуктов и лекарств. Об этом они рассказывают на своей странице в Instagram «Волонтерский отряд НФ ГБПОУ СОМК „ДОБРОЕ СЕРДЦЕ“».
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9 апреля 2020 волонтеры-медики Нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского колледжа, оперативно развезили продуктовые наборы сильно нуждающимся жителям г. Нижнего Тагила. Наборы для маломобильных и одиноко живущих граждан были переданы через региональный штаб #ОНФ при поддержке индивидуальных предпринимателей Свердловской области. 🙏🏼 Все благополучатели выражаю огромную благодарность, за внимание и заботу! . 🙏🏼 Оставайтесь дома и будьте здоровы! #ВолонтерыМедики #МыВместе #СтопКоронавирус #СОМК #НижнийТагил #ВЦСОМК #АВЦ #онфпомощь #ЗдоровыйУралец
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
Кроме того, пенсионерам помогают ребята из «Молодой гвардии». Об этом они рассказывают в соцсети.
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К оперативному штабу Молодогвардейцев для помощи пожилым и малоподвижным людям присоединяется всё больше добровольцев, помогая ещё быстрее реагировать на заявки граждан. "Люди понимают, что в данной ситуации только командная работа принесет плоды. Принимая заявки граждан, находящихся в зоне риска, мы стараемся помочь им в соблюдении карантина." - Крылова Назанин, член штаба НТМО ВОО "Молодая Гвардия" «Горячая линия по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам: (343) 355-11-16. !!!Оставайтесь дома !!! Мы поможем вам купить продукты и лекарства.» #МГЕР #МолодаяГвардия #ОставайсяДома #МОЛОДАЯГВАРДИЯ #НИЖНИЙТАГИЛ #МГЕР96 #МОЛОДАЯГВАРДИЯНТ
Публикация от НТМО "Молодая Гвардия" (@mger_nt)
Несмотря на то, что учреждениям культуры работать во время пандемии запрещено, они продолжают радовать зрителей, но теперь уже онлайн.
Актеры молодежного театра будут читать по телефону сказки для детей. Чтобы они позвонили ребенку, нужно отправить заявку, свои контакты и удобное время для связи в личные сообщения группы «Новый Молодежный театр Нижний Тагил» в соцсети «Вконтакте».
В Нижнем Тагиле предварительно подтвержден один случай заболевания коронавирусом. Однако мэрией города информация пока не подтверждается. Всего в России зарегистрировано более 10 тысяч случаев заражения инфекцией, из них 59 — в Свердловской области.