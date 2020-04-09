Учебный процесс «онлайн»: как купить канцелярские товары?

У родителей, чьи дети помладше – свои проблемы. Нужно заниматься лепкой, рисованием, развитием мелкой моторики. Ребятишкам, которые вынужденно остаются дома, необходимо развиваться и просто проводить время с пользой. В режиме самоизоляции каждый день одно и тоже, а детей можно заинтересовать только чем-то новым.