Учебный процесс «онлайн»: как купить канцелярские товары?

Процесс обучения школьников в «онлайн» режиме только начался, а родители уже хватаются за голову. То тетрадки нужны, то гофрированная бумага, то готовальня… А где купить, если магазины закрыты? Интернет-магазин GrossHaus предлагает решение.
У родителей, чьи дети помладше – свои проблемы. Нужно заниматься лепкой, рисованием, развитием мелкой моторики. Ребятишкам, которые вынужденно остаются дома, необходимо развиваться и просто проводить время с пользой. В режиме самоизоляции каждый день одно и тоже, а детей можно заинтересовать только чем-то новым.
Интернет-магазин GrossHaus предлагает решение - заказ необходимых канцелярских товаров и товаров для творчества онлайн. Безопасный самовывоз из ближайшего магазина GrossHaus действует при заказе от 1 рубля. Также доступна бесплатная бесконтактная доставка
Канцтовары, товары для творчества, детские игры, развивалки и прописи можно выбрать на сайте gh66.ru и забрать из пункта самовывоза. Альтернативой может послужить услуга бесплатной бесконтактной доставки.
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