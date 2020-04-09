В Екатеринбурге Николай Коляда собирает деньги на зарплату сотрудникам театра

«Коляда-театр» — частное учреждение, которое существует на средства, вырученные от продажи билетов. Сейчас, из-за пандемии, театр закрыт и сотрудники могут остаться без зарплаты. Ранее Коляда уже обращался за помощью к правительству Свердловской области. Его обещали поддержать, однако сроки пока не уточняются.

Я себе дачу в Майями не построю. Обещаю, что всем, кто поможет, после всей этой истории (кончится ведь она, надеюсь), подарить свои книги,пишет драматург.