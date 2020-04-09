В Екатеринбурге Николай Коляда собирает деньги на зарплату сотрудникам театра
Сегодня, 11:02ОбществоФото: Страница Николая Коляды в соцсети
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Николай Коляда в Екатеринбурге обратился к зрителям с просьбой о финансовой помощи. Драматург на своей странице в соцсети сообщает, что из-за отсутствия спектаклей у него нет денег на зарплату сотрудникам.
Сюжеты: Екатеринбург
«Коляда-театр» — частное учреждение, которое существует на средства, вырученные от продажи билетов. Сейчас, из-за пандемии, театр закрыт и сотрудники могут остаться без зарплаты. Ранее Коляда уже обращался за помощью к правительству Свердловской области. Его обещали поддержать, однако сроки пока не уточняются.
Я себе дачу в Майями не построю. Обещаю, что всем, кто поможет, после всей этой истории (кончится ведь она, надеюсь), подарить свои книги,пишет драматург.
Сейчас в театре работают 65 человек. Последний спектакль состоялся 27 марта.
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