В Москве на время пандемии запретили посещать кладбища

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Москве кладбища будут закрыты для посещения на время самоизоляции, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Коронавирус
Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Кладбища продолжат работу, но только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших.
Сергей Собянин отметил, что мера предпринята до окончания режима повышенной готовности.
Ранее издание сообщило, что в столице ввели жесткий режим самоизоляции — уже составлено более 400 протоколов на нарушителей режима, штрафы получили девять человек.
По последним данным, в России зарегистрировано более десяти тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Карта распространения коронавируса в России
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей