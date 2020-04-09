В Москве на время пандемии запретили посещать кладбища

Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

Кладбища продолжат работу, но только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших.

Сергей Собянин отметил, что мера предпринята до окончания режима повышенной готовности.

Ранее издание сообщило, что в столице ввели жесткий режим самоизоляции — уже составлено более 400 протоколов на нарушителей режима, штрафы получили девять человек.

По последним данным, в России зарегистрировано более десяти тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией.