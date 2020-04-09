В Нижнем Тагиле и ГГО за три месяца зафиксировано 160 фактов мошенничества

Как сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское», в городе и Горноуральском городском округе за три месяца зафиксировано 160 фактов мошенничества, а также более 70 преступлений по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Правоохранители призывают горожан соблюдать бдительность. При поступлении с незнакомых номеров звонков якобы от сотрудников банка с сообщениями о блокировке счета, необходимо положить трубку и обратиться в банк, где зарегистрирована карта. Не нужно сообщать посторонним лицам какие-либо данные карты.

Видео Видео: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Кроме того, злоумышленники могут сообщать о трагическом случае с родственником, представляясь правоохранителями, предлагать получить компенсации от государства, надбавки и льготы. В этом случае также стоит положить трубку, перезвонить родственникам или позвонить в полицию по номеру 102.