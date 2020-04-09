В Нижнем Тагиле проверяют дороги, отремонтированные в рамках нацпроекта БКАД
В Нижнем Тагиле специалисты «Службы заказчика и городского хозяйства» (СЗГХ) начали плановую проверку дорог, на которых в 2019 году был проведен ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба мэрии города.
Всего будет проверено 24 участка дорог. В частности, специалисты будут осматривать повреждения. Все работы планируется провести до конца месяца.
По словам заместителя директора СЗГХ Николая Новикова, у каждого объекта имеется куратор, который контролирует его состояние с момента включения в проект. По результатам плановых инспекций, будут составлены акты. Если на дорогах будут обнаружены дефекты, то подрядная организация должна их устранить в рамках гарантийных обязательств.
Проверка объектов, по которым подрядчиком выступал «Тагилдорстрой», уже завершена.
По словам директора компании Игоря Васильева, видимых дефектов покрытия не обнаружено. У специалистов возникли вопросы к состоянию некоторых «дорожных полицейских», но оно связано с естественным износом покрытия.
Он отметил, что предписания СЗГХ будут выполняться незамедлительно в кратчайший срок.
По словам руководства ООО «УБТ-Сервис», специалисты осмотрели шесть дорог, отремонтированных организацией. Проверка выявила незначительные недостатки, но к гарантийным они не относятся.